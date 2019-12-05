ОНК: участник акции 27 июля Баршай удовлетворен условиями в институте Сербского

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Участник несанкционированной акции протеста 27 июля в центре Москвы Андрей Баршай, обвиняемый в нападении на росгвардейца, доволен условиями содержания в институте им. Сербского. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников, посетивший это учреждение.

"Мы встретили студента МАИ <...> Андрея Баршая, который находится в общей палате. Он положительно отзывался об условиях содержания в Центре им.Сербского, отметив, что режим учреждения лояльнее, чем в следственном изоляторе", - сказал правозащитник.

Правозащитник подчеркнул, что на это учреждение в комиссию очень редко поступают жалобы. "Здесь комфортные палаты, еда должного уровня, новые удобные матрасы и постельное белье, общие палаты оборудованы телевизорами с хорошим качеством трансляции, большой библиотечный фонд научной и художественной литературы", - сказал он.

По его словам пациенты-арестанты, которые приехали в институт из разных СИЗО, просят подключить его к сервису "ФСИН-письмо", позволяющему быстро обмениваться письмами с родными. "Однако, препятствием на пути к этому может стать внутренний распорядок, по которому пребывающий в центре должен максимально находиться в покое, чтобы специалисты могли установить степень его вменяемости при совершении того или иного вменяемого ему преступления", - заключил ответственный секретарь ОНК.

Ранее Басманный суд продлил арест Баршаю до 24 декабря. В настоящий момент он содержится в психиатрическом стационаре, так как проходит психолого-психиатрическую экспертизу. Баршай обвиняется в применении в отношении представителя власти насилия, не опасного для здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии СК, 27 июля в ходе несогласованного митинга он напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину.