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В Стокгольме начинается неделя нобелевских торжеств

СТОКГОЛЬМ, 6 декабря. /ТАСС/. Неделя нобелевских торжеств, во время которой будут чествовать лауреатов самой известной научной премии в мире, начинается в пятницу в шведской столице. Сама награда будет вручена им 10 декабря в Стокгольмской филармонии.

Всего в нынешнем году ее получат 15 человек. Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается в Осло. На этот раз ее удостоился премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед "за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей", продолжавшегося с 1998 по 2018 год, в результате которого погибли более 370 тысяч эритрейцев и 350 тысяч эфиопов.

Участники торжеств

В Стокгольм приедут 14 лауреатов, каждый из которых имеет право включить в состав своей делегации до 14 человек. Все расходы по перелету и проживанию в Стокгольме самих виновников торжества и их супругов берет на себя Нобелевский фонд, приезд остальных своих гостей оплачивают лауреаты. Как рассказала корр. ТАСС директор Нобелевского музея Эрика Ланнер, однажды один из обладателей награды в области физики привез с собой такую большую группу поддержки и все они так весело в течение недели праздновали присуждение премии, что когда лауреат оплачивал итоговый счет, ему пришлось потратить на это всю полученную им от фонда призовую сумму.

Нобелевского лауреата в области литературы Петера Хандке (Австрия) во время визита в шведскую столицу сопровождают не только жена и трое детей, но также друзья и издатели. Обладатель премии в области химии 97-летний Джон Гудинаф, который поставил новый рекорд в истории наград, став самым возрастным лауреатом в истории нобелевских премий, приедет вместе с друзьями и коллегами.

Почетные гости живут в центре города напротив королевского дворца в одном из самых известных в мире "Гранд-отелей", о котором был даже снят фильм и который помнит немало историй, связанных с лауреатами. Например, один из них потерял в лифте чек на немалую денежную составляющую премии, но честные работники гостиницы документ вернули. В наши дни эти миллионы шведских крон просто переводятся на банковский счет обладателя награды.

Программа недели

Обладателей премии как всегда ждет насыщенный график: интервью, конференции, встречи со студентами, концерты и, конечно же, банкет - кульминация праздничной недели. Меню для него вновь составил известный шведский ресторатор Себастиан Гильбранд.

"Я не могу раскрыть, какие блюда будут подаваться на банкете - об этом гости узнают только вечером 10-го числа, - но скажу, что я постарался в них раскрыть лучшие качества шведских продуктов", - сообщил он.

Всего на торжества в Стокгольме и Осло из средств Нобелевского фонда будет потрачено 15 млн крон (около 1,57 млн долларов). В эту сумму входят основные расходы - на транспорт, проведение банкета, оплату проживания лауреатов. "В последние годы мы стараемся снизить эти траты. Например, лауреатов теперь возят не на лимузинах, как раньше, а на обычных машинах", - пояснила директор отдела по связям с общественностью фонда Анника Понтикис.

Во время недели торжеств будет проведено большое количество мероприятий, именуемых нобелевскими. Это, например, нобелевский концерт и семинар "Диалог нобелевской недели". Правда, они финансируются за счет спонсоров.

Вручение премии

С 1901 года награда вручалась в общей сложности 595 раз, ее получили 916 человек и 24 организации. Вручение премии в Стокгольмской филармонии и ратуше Осло пройдет 10 декабря в день смерти ее учредителя Альфреда Нобеля. Из рук короля Швеции Карла ХVI Густава и председателя Норвежского нобелевского комитета лауреаты получат золотую медаль с изображением инициатора престижнейшей награды и диплом, а на следующий день Нобелевский фонд перечислит на их банковские счета причитающуюся денежную составляющую. Ее размер в каждой номинации достигает 9 млн крон (944 тысячи долларов).

Присуждение премии по литературе Петеру Хандке было неоднозначно воспринято как в Швеции, так и в ряде других стран: австрийца часто критикуют за поддержку сербов в вооруженном конфликте в Югославии в сочинении "Зимняя поездка на реки Дунай, Сава, Морава и Дрина, или Справедливость для Сербии". Хотя в самом эссе писатель четко объяснил, что не ставит под сомнение резню в Сребренице, уже на следующий день после объявления лауреатов пережившие эту трагедию жители региона потребовали отобрать у Хандке премию. Во время нобелевской недели в Стокгольме пройдут манифестации противников этого лауреата, но, как пояснили корр. ТАСС в Нобелевском фонде, они никак не скажутся на мероприятиях, в которых примет участие Хандке. "Да и весь город практически будет оцеплен полицией", - отметила представитель фонда по связям с прессой Эбба Бургхардт.

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