Режиссер Владимир Наумов отметит свое 92-летие вместе с семьей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Создатель фильмов "Тегеран-43" и "Бег", народный артист СССР Владимир Наумов отмечает в пятницу свой 92-й день рождения.

"Буду с семьей, с близкими друзьями, так же наметил несколько встреч по работе", - сказал режиссер ТАСС.

Наумов напомнил, что уже несколько лет работает над новым фильмом - экранизацией пушкинской "Сказки о царе Салтане". Одну из ролей в картине сыграет его супруга Наталия Белохвостикова. "Мы уже сняли 30% фильма, но пока со средствами очень плохо. Нам выделили мало средств - условно, их хватает, чтобы построить половину корабля, - пояснил режиссер. - А согласно моей задумке, в картине должны быть сложные декорации, бои, корабли. В общем, сейчас я в основном занят поиском средств".

Одной из самых актуальных своих картин Наумов считает ленту "Тегеран-43" с участием Наталии Белохвостиковой и Алена Делона, которую он выпустил в 1980-м году. "Думаю, было бы полезно чаще показывать этот фильм", - сказал Наумов. Согласно сюжету, по заданию гитлеровского руководства в Тегеран накануне переговоров Сталина, Рузвельта и Черчилля проникает группа террористов. "Мы даже представить себе не могли, как тема терроризма будет актуальна в XXI веке", - добавил Наумов.

Владимир Наумов - режиссер, сценарист, продюсер, свои лучшие фильмы он создавал с Александром Аловым. Закончив ВГИК, снял картину "Павел Корчагин", которая получила "Серебряный приз" за лучшую режиссерскую работу на Московском кинофестивале. Следующая лента - "Мир входящему" - была показана на XXII Международном кинофестивале в Венеции, где была отмечена за лучшую режиссуру. В 1970 году вышел фильм "Бег" - первая экранизация Михаила Булгакова в нашей стране. По опросу зрителей, картина была признана лучшим фильмом года.

С 1963 года Владимир Наумов - руководитель творческого объединения киностудии "Мосфильм". Также он избран президентом Национальной академии кинематографических искусств и наук.