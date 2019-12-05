В России на 9% снизилась общая заболеваемость детей до 14 лет

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Показатель общей заболеваемости детей по впервые выявленным болезням у детей в возрасте до 14 лет снизился на 9% за период с 2009 по 2018 год. Об этом в пятницу говорится в сообщении Министерства здравоохранения РФ.

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"Общая заболеваемость детей (общее число болезней, которыми они заболевали в пересчете на 100 тыс. детей соответствующего возраста) с 2000 по 2009 нарастала, а за период с 2009 по 2018 года напротив, снизились на 9%", - отмечается в сообщении.

В ведомстве пояснили, что процент инфекционных и паразитарных болезней снизился на 30% с 2000 года, что связано с развитием вакцинации. Уровень заболеваемости нервной системы сократился на 18% с 2011 года, а мочеполовой системы - на 16% с 2008 года, врожденными аномалиями развития - на 16% с 2011 года. Минимальным оказалось уменьшение числа болезней органов дыхания, оно составило 2% с 2009 года.

"Отмечается повышение заболеваемости детей новообразованиями, однако из этих заболеваний злокачественные составляют всего 3 - 3,5%, остальные - это доброкачественные заболевания. В подростковом возрасте (15 - 17 лет) нарастает частота болезней глаз, что может быть связано с повышенной нагрузкой на зрение", - добавили в Минздраве.