{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России на 9% снизилась общая заболеваемость детей до 14 лет

При этом в Минздраве отметили, что процент инфекционных и паразитарных болезней снизился на 30% с 2000 года, что связано с развитием вакцинации

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Показатель общей заболеваемости детей по впервые выявленным болезням у детей в возрасте до 14 лет снизился на 9% за период с 2009 по 2018 год. Об этом в пятницу говорится в сообщении Министерства здравоохранения РФ.

На эту тему
Что такое коллективный иммунитет? Надо ли прививаться взрослым? Вопросы о вакцинации

"Общая заболеваемость детей (общее число болезней, которыми они заболевали в пересчете на 100 тыс. детей соответствующего возраста) с 2000 по 2009 нарастала, а за период с 2009 по 2018 года напротив, снизились на 9%", - отмечается в сообщении.

В ведомстве пояснили, что процент инфекционных и паразитарных болезней снизился на 30% с 2000 года, что связано с развитием вакцинации. Уровень заболеваемости нервной системы сократился на 18% с 2011 года, а мочеполовой системы - на 16% с 2008 года, врожденными аномалиями развития - на 16% с 2011 года. Минимальным оказалось уменьшение числа болезней органов дыхания, оно составило 2% с 2009 года.

"Отмечается повышение заболеваемости детей новообразованиями, однако из этих заболеваний злокачественные составляют всего 3 - 3,5%, остальные - это доброкачественные заболевания. В подростковом возрасте (15 - 17 лет) нарастает частота болезней глаз, что может быть связано с повышенной нагрузкой на зрение", - добавили в Минздраве.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Миграционный кризис в Европе
В Хельсинки просители убежища строят в знак протеста палаточный лагерь
Они требуют от миграционных властей Финляндии признать, что Ирак не является безопасным для возвращения туда людей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС