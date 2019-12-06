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Камчатские осужденные займутся производством модульных приютов для бездомных животных

С администрацией Тигильского района Управление ФСИН по региону заключило контракты на два пилотных модуля

ТАСС, 6 декабря. Управление ФСИН по Камчатскому краю с администрацией Тигильского района заключило пилотные контракты на создание модульных приютов для бездомных собак, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ведомства. Производством домов для бродячих животных займутся осужденные.

"Мы заключили контракты на два пилотных модуля с администрацией Тигильского района. Один из них на базе 40-футового контейнера, а второй мы собираем сами, размером в два раза меньше. Такой контейнер делится для две части, посередине оставляется коридор, устанавливаются плита, холодильник для хранения и приготовления пищи животным, а также непосредственно клетки для них. После производства первых двух комплексов начнутся переговоры о поставках в остальные районы Камчатского края", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что заниматься производством модульных конструкций заключенные начали в 2018 году. Первый заказ от министерства специальных программ и по делам казачества региона был на производство многофункциональных жилых модулей. Было изготовлено 35 модулей с вентиляцией, освещением, системой отопления, модульными шкафами для хранения личных вещей и снаряжения, в каждом комфортабельно смогут разместиться 16 человек.

Проблема бродячих животных, в том числе собак, на полуострове стоит остро. Нередки случаи конфликтов городских свор с дикими животными и людьми. Последний случай нападения собак на ребенка произошел в начале декабря.

Теги
РоссияКамчатский край
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