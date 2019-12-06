"Ъ": число жалоб в Сбербанк на звонки мошенников за два года выросло в 15 раз

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сбербанк получил с начала 2019 года 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество - звонки под видом службы безопасности банка. По сравнению с 2017 годом количество таких обращений выросло в 15 раз, причем про многие случаи просто неизвестно, поскольку клиенты не сообщали о них банку. Об этом в пятницу сообщает издание " Коммерсантъ " со ссылкой на управляющего директора - начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского.

Почта, sms, телефон, а теперь и онлайн-календари.

Почта, sms, телефон, а теперь и онлайн-календари. Как мошенники добираются до жертв?

По его словам, речь идет лишь о тех клиентах, которые направили жалобу в банк. Значительная же часть граждан, которым также поступали мошеннические звонки, не обращались в кредитную организацию.

Велигодский отметил, что за три года социальная инженерия "фактически выдавила традиционные схемы киберворовства - скимминг и вредоносное программное обеспечение".

Говоря об изменении в технологии мошенничеств, он сообщил, что если до 2018 года мошенники пытались получить у гражданина информацию для дальнейшего самостоятельного проведения операции, то теперь он предпочитают использовать для совершения денежного перевода жертву, и клиент вынужденно совершает транзакцию. Подобная практика, пояснил Велигодский, снижает эффективность мер по противодействию хищения средств со счетов.

Более того, мошенники используют технологию подмены номеров, а также профессиональных консультантов, которые анализируют методы борьбы банков с социальной инженерией для быстрой смены схем мошенничества.