Власти не намерены эвакуировать осажденное белыми медведями село на Чукотке

ТАСС, 6 декабря. Власти Чукотки пока собираются эвакуировать один из самых крупных национальных поселков региона — Рыркайпий. Сейчас возле него находятся около 60 белых медведей. Об этом ТАСС рассказал в пятницу заместитель начальника управления охраны животного мира Чукотского АО Егор Верещагин.

«Речи об эвакуации пока нет, ни на одном совещании по этой проблеме такой вопрос не поднимается. Ситуация для нас, конечно, неприятная, но обычная, она происходит каждый год. Рядом находится лежбище моржей, где пока остались моржовые туши, которыми питаются медведи. Поэтому в село они пока не заходят», — рассказал Верещагин.

Как сообщила накануне пресс-служба Всемирного фонда дикой природы России, несколько десятков белых медведей застряли недалеко от Чукотского села Рыркайпий из-за аномального тепла в регионе. Мимо населенного пункта проходит путь миграции животных. Но из-за отсутствия льда на воде медведи вынуждены оставаться у поселка. Они собрались на небольшом участке памятника природы регионального значения «Мыс Кожевникова». Некоторые ученые Института биологических проблем Севера ДВО РАН считают, что Рыркайпий нужно эвакуировать.

Ситуация в поселке

Поселок Рыркайпий находится в Иультинском районе Чукотского АО вблизи побережья Северного Ледовитого океана, неподалеку от острова Врангеля, который считается колыбелью белых медведей. С чукотского языка название села переводится как «лежбище моржей». В настоящий момент в нем проживает более 500 человек.

По словам старшего научного сотрудника Института биологических проблем Севера ДВО РАН, члена международной рабочей группы по белым медведям Анатолия Кочнева, психологическая обстановка в селе сейчас сложная. Многие жители переживают, так как их дети ходят в школу в условиях постоянной опасности из-за близости хищников. По его словам, в пяти километрах от Рыркайпия есть поселок Шмидт, куда можно было бы временно эвакуировать людей.

Последний летальный случай, связанный с нападением медведя на человека у Рыркайпия, был зафиксирован в 2011 году.

В населенном пункте активизировал работу медвежий патруль Всемирного фонда дикой природы (WWF), которому помогает администрация села, а также другие местные жители — добровольцы. Сейчас медведи питаются тушами моржей, которые остались там с осени. Но моржи ушли с мыса Кожевникова еще в ноябре, и, как полагают в фонде, с пропитанием хищников могут возникнуть сложности.

По данным синоптиков, в этом году установление льда в акваториях Чукотки происходит в среднем на две недели позже обычного. В районе села Рыркайпий прочный лед установится, судя по данным Чукотского гидрометцентра, только к концу декабря.