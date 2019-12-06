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Медкарты в крупнейшей больнице Приморья заменяют браслетами со штрих-кодами

Для идентификации пациентов в больнице внедрили браслеты разных цветов

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Бумажные медицинские карты в краевой клинической больнице № 2 заменяют на пластиковые браслеты со штрих-кодом. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе администрации Приморского края.

Пилотный проект повысит качество обслуживания в медучреждениях. В краевой клинической больнице № 2 разработали собственную систему работы с данными пациентов.

"В медучреждении проходит идентификация абсолютно всех пациентов посредством штрих-кодирования. Это сделано для удобства пребывания человека в стационаре, назначения клинических исследований и проведения других подобных процедур. Такой браслет исключает путаницу с выдачей назначенных лекарств и процедурами", - разъяснили в пресс-службе администрации Приморского края.

Главный врач краевой клинической больницы № 2 Светлана Бениова разъяснила ТАСС, что система работает по принципу супермаркета.

Сейчас пациентам краевой клинической больницы № 2 выдают браслеты четырех цветов: красного - людям с аллергией на какие-либо виды лекарств, желтого - для пациентов, которые с трудом передвигаются и могут потерять сознание, если же у них есть и аллергия, то выдаются желто-красные браслеты. Белые браслеты предназначены для остальных пациентов.

"В нашей больнице внедрены несколько видов браслетов для идентификации пациентов. Их обладатели уже опознаются медперсоналом как пациенты, требующие особого внимания и находящиеся в зоне риска", - сказала Бениова.

С весны 2019 года 13 государственных медицинских организаций края стали участниками проекта "Внедрение системы менеджмента качества" по практическим рекомендациям, которые разработаны специалистами Роспотребнадзора России.

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РоссияПриморский крайДальний Восток
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