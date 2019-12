Круизный туризм в Приморье за год вырос в 2,5 раза

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Число туристов, прибывших в Приморский край на круизных лайнерах, выросло более чем в два раза по сравнению с 2018 годом, сообщает в пятницу пресс-служба администрации края.

"В этом году круизный туризм установил новый рекорд - в сравнении с 2018 годом объем туристов, прибывших на круизных судах, увеличился более чем в два раза - с 13 до 28 тыс. В этом году в Приморье уже зашли 16 лайнеров, последний, 17-й визит запланирован на 16 декабря", - говорится в сообщении.

Среди лайнеров, посетивших Приморье в этом году, уже известные жителям края Costa NeoRomantica, Costa Serena, Ocean Dream и Diamond Princess, новые голландские Westerdam и Maasdam, а также такие морские гиганты как Spectrum of the Seas и Quantum of the Seas компании Royal Caribbean.

"В наших планах - достижение показателя в 50 судозаходов в год. Понятно, что это долгий и кропотливый труд, поэтому мы не пропускаем ни одного крупного мероприятия, направленного на развитие круизного туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - цитирует пресс-служба врио вице-губернатора Приморья Константина Шестакова.

Ранее власти региона сообщали, что Приморский край чаще всего посещают жители Китая, Южной Кореи и Японии. Кроме представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона регион также активно посещают туристы из Индии, Индонезии, США и Австралии.

Поддержка туристической отрасли в регионе проходит в рамках краевой программы "Развитие туризма", рассчитанной до 2021 года.