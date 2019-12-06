{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Круизный туризм в Приморье за год вырос в 2,5 раза

Регион посетило 28 тыс. человек, прибывших на круизных лайнерах
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Число туристов, прибывших в Приморский край на круизных лайнерах, выросло более чем в два раза по сравнению с 2018 годом, сообщает в пятницу пресс-служба администрации края.

"В этом году круизный туризм установил новый рекорд - в сравнении с 2018 годом объем туристов, прибывших на круизных судах, увеличился более чем в два раза - с 13 до 28 тыс. В этом году в Приморье уже зашли 16 лайнеров, последний, 17-й визит запланирован на 16 декабря", - говорится в сообщении.

Среди лайнеров, посетивших Приморье в этом году, уже известные жителям края Costa NeoRomantica, Costa Serena, Ocean Dream и Diamond Princess, новые голландские Westerdam и Maasdam, а также такие морские гиганты как Spectrum of the Seas и Quantum of the Seas компании Royal Caribbean.

"В наших планах - достижение показателя в 50 судозаходов в год. Понятно, что это долгий и кропотливый труд, поэтому мы не пропускаем ни одного крупного мероприятия, направленного на развитие круизного туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - цитирует пресс-служба врио вице-губернатора Приморья Константина Шестакова.

Ранее власти региона сообщали, что Приморский край чаще всего посещают жители Китая, Южной Кореи и Японии. Кроме представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона регион также активно посещают туристы из Индии, Индонезии, США и Австралии.

Поддержка туристической отрасли в регионе проходит в рамках краевой программы "Развитие туризма", рассчитанной до 2021 года.

Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
В Кремле не обсуждалась идея выравнивания зарплат учителей по всей стране
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у такого подхода есть риски
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС