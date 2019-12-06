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Эксперт: строительство многоэтажек может решить проблему нехватки жилья в Ингушетии

По словам зампредседателя комитета по здравоохранению, социальной политике и труду Народного собрания Ингушетии Ильяса Богатырева, в республике также необходимо возводить многоэтажные соцобъекты

МАГАС, 6 декабря. /ТАСС/. Проблему перенаселения в Ингушетии, которая может обостриться к 2035 году благодаря высокому приросту населения, можно решить строительством многоэтажных домов, такое мнение ТАСС высказал зампредседателя комитета по здравоохранению, социальной политике и труду Народного собрания Ингушетии Ильяс Богатырев.

Во вторник врио директора департамента планирования территориального развития Министерства экономического развития РФ Алексей Елин сообщил, что, по прогнозам, прирост населения Северного Кавказа составит к 2035 году как минимум 6%.

"Одни из основных проблем, которые могут возникнуть при таком приросте населения, - безработица, дефицит мест в детсадах, школах, а в Ингушетии, в условиях малоземелья, это еще и проблема "где жить". Это сейчас кажется, что 2035 год далеко, но на самом деле это время быстро настанет, а у нас в регионе самая высокая плотность населения среди субъектов РФ - 156 человек на 1 кв. км. Я не говорю о строительстве небоскребов, но хотя бы 30-этажные дома нужно начать возводить, чтобы решить эту проблему, а у нас в республике только в 2000-х годах начали строить многоквартирные дома выше пяти этажей", - сказал Богатырев.

По его словам, строить соцобъекты тоже нужно уже сейчас, чтобы потом не возникало проблем с дефицитом мест в детсадах и школах.

"До того, как возникнет вопрос о трудоустройстве на тот период, нам необходимо решить эту же проблему в данный момент, это строительство предприятий, развитие новых компетенций. Все социальные объекты необходимо строить не по факту, исходя из необходимости на данный момент, а с перспективой динамики демографического развития региона, то есть учитывать при строительстве детского сада или школы, что спустя пять лет ее может быть мало для этого населенного пункта, и строить новые", - отметил собеседник агентства.

Эксперт также добавил, что и социальные объекты должны строиться с большим количеством этажей, чем в настоящее время. "Также в условиях малоземелья, спустя годы, строить эти соцбъекты, может, будет и негде, потому необходимо строить сейчас и строить не в два и три этажа, а в четыре и пять. Допустим, в пятиэтажной школе первые два этажа можно оборудовать под детсад, а верхние - уже под школу", - сказал депутат.

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