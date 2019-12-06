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В Думе предложили изучить вопрос об уголовной ответственности за преследования в интернете

Участники круглого стола в Госдуме выступили за создание межфракционной рабочей группы с участием депутатов, юристов, экспертов в целях повышения "уровня защищенности от неправомерных посягательств"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Участники круглого стола в Госдуме, в числе которых депутаты нижней палаты парламента, представители Генпрокуратуры РФ и МВД, эксперты, предложили рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за преследования в интернете. Такое положение содержится в итоговой резолюции круглого стола, копия которой имеется в распоряжении ТАСС.

Документом предлагается "в части угроз жизни и здоровью рассмотреть вопрос о внесении изменений в уже существующие статьи 63 ("Обстоятельства, отягчающие наказание) и 119 ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") Уголовного кодекса РФ".

В связи с этим участники круглого стола выступили за создание межфракционной рабочей группы с участием депутатов, юристов, экспертов и иных заинтересованных лиц в целях повышения "уровня защищенности от неправомерных посягательств, в том числе от преследования, угроз расправой убийством и причинения вреда здоровью".

При этом комплекс правовых мер, направленных "на предупреждение преследований, максимально оперативную защиту граждан" от них, следует изложить в форме отдельного федерального закона, говорится в резолюции.

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