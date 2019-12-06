Политолог назвал условный срок Жукову свидетельством отсутствия тренда на карательные меры

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Осуждение на три года условно за призывы к экстремизму студента ВШЭ и блогера Егора Жукова свидетельствует об отсутствии тренда на карательные меры в отношении фигурантов дела о летних беспорядках в Москве. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС директор Центра политического анализа Павел Данилин.

"Во-первых, все приговоры, которые выносятся, не носят никакого карательного характера. Никто не ставит задачу максимально надолго посадить людей", - отметил политолог. По его мнению, есть цель "научить относиться к обеспечению порядка, действиям правоохранительных органов с должным уважением и пресечь попытки посягательства на жизнь и здоровье правоохранителей".

Эксперт обратил внимание, что так называемое болотное дело 2012 года "быстро забылось". "И массовые беспорядки, которые были в Москве, показывают, что нужно снова учить относиться с уважением к силовым структурам, к городу в целом, - полагает он. - А то получается, мы хотим, как во Франции - тоже устраивать беспредел. Так не делается".

"Условный срок - это ожидаемое решение, поэтому все его [Жукова] последние слова, стишки папы - все это выглядит настолько смешно... Люди пиарятся на совсем не позитивном деле", - констатировал Данилин.

Он также выразил уверенность, что "истинный виновник этого всего - [блогер Алексей] Навальный, который призывал толпу не бояться и фактически толкал ее на действия против правоохранительных органов". "Но и действия Жукова нельзя назвать честными и имеющими какую-то моральную подоплеку. Это было совсем неприглядным", - заключил политолог.