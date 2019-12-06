В Абхазии запретили заготовку елей и пихты на Новый год

СУХУМ, 6 декабря. /ТАСС/. Заготовку елей и пихты на новогодние праздники запретили в Абхазии, чтобы защитить от уничтожения хвойные деревья. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики.

"В целях обеспечения воспроизводства, охраны и защиты хвойных насаждений от уничтожения на территории страны премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение, запрещающее заготовку ели и пихты для проведения новогодних праздников", - отмечается в сообщении.

Администрациям городов и районов рекомендовали для проведения новогодних праздников использовать искусственные елки.

В соответствии с распоряжением, запрещен также ввоз из России натуральной пихты без корневой системы. Государственному управлению лесного хозяйства республики, госкомитету по экологии и охране природы и МВД поручили усилить контроль по охране хвойных деревьев, пресекать их самовольную рубку в Государственном лесном фонде, парках, скверах и незаконную продажу.

Уже более 15 лет на площади Свободы в Сухуме на Новый год устанавливают искусственную ель.