Нетипично теплая и солнечная погода установилась в Поволжье

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Солнечная и нетипично теплая для начала декабря погода установилась в регионах Приволжского федерального округа (ПФО). Она сохранится в течение всей следующей недели. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос".

"В предстоящие выходные характер погоды в Поволжье будет определяться областью повышенного давления, сформировались теплые воздушные массы, температура воздуха будет теплее средних многолетних значений в среднем на 4-5 градусов. Это не типичная погода для Поволжья в декабре", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Нижнем Новгороде и Казани ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, температура воздуха от минус 1 градуса ночью до плюс 2 градусов в дневные часы. В Оренбургской области в пятницу действует желтый уровень погодной опасности, причиной которого стал обильный снегопад, оттепель и сильный ветер с порывами до 22 м/с. Выпавший накануне снег превратился в кашу. Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в выходные прогнозирует осадки в виде мокрого снега и дождя, повышенный температурный режим, на 6-8 градусов выше нормы.

В Удмуртии, где еще в начале недели было до 10 градусов мороза, теперь около нуля и мокрый снег. В Кирове также потеплело до плюс 1 градуса, снег начал таять, и тротуары покрылись льдом. В Перми снег на дорогах превратился в грязную кашу, и снегоуборочная техника не успевает его убирать. В Ульяновске в пятницу столбик термометра достиг двух градусов тепла, с крыш падает тающий снег.

В Самаре в пятницу температура воздуха составляет плюс 1 градус по Цельсию. По данным Приволжского УГМС, в выходные в дневное время также ожидается до плюс 1. Еще теплее будет в Пензе и Саратове - от минус 2 градусов ночью до 2 градусов тепла днем. В "Фобосе" заверили, что в выходные в этих регионах выглянет солнце, осадков не ожидается. В Саратове, где еще пару дней назад наблюдался сильный снегопад, теперь на улицах лужи.

"Теплый воздух поступает на территорию России из Атлантики, такая погода сохранится в ПФО и в течение всей следующей недели", - отметили в центре погоды "Фобос".