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Кремль узнает у полпреда в СЗФО детали его беседы с Сокуровым, которую критиковал режиссер

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "у каждого может быть своя точка зрения и своя оценка собеседника"

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Кремль поинтересуется у полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана об обстоятельствах его беседы с режиссером Александром Сокуровым, после которой последний раскритиковал чиновника за "высокомерие и враждебность". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать беседу Сокурова и Гуцана и реакцию на нее режиссера.

"Мы не знакомимся с Facebook Сокурова, поэтому мы ничего об этом не знаем", - сказал представитель Кремля. "Безусловно, у полпреда мы поинтересуемся, о чем шла речь, попросим его точку зрения, - добавил он. - У каждого разговора двое участников, у каждого может быть своя точка зрения и своя оценка собеседника".

Ранее на официальной странице Сокурова в Facebook были размещены высказывания режиссера, сделанные после встречи с Гуцаном, где обсуждались различные проблемы округа.

"К сожалению, ни на один вопрос я не получил ответа, - отметил режиссер. - Разговор проходил в атмосфере враждебности и высокомерия со стороны государственного чиновника".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСокуров, Александр НиколаевичГуцан, Александр Владимирович
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