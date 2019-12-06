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Аграриям за потерю урожая от паводка в Приамурье выплатили 3 млрд рублей

Из-за летнего паводка в регионе пострадали 329 хозяйств, был практически уничтожен урожай на общей площади 255 тыс. га

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Амурской области выплатили федеральные компенсации аграриям региона за потерю урожая от паводка в общей сумме 3 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр сельского хозяйства Приамурья Олег Турков на пресс-конференции по итогам уборочной компании в регионе.

Во время паводка летом 2019 года в Приамурье пострадали 329 хозяйств, был практически уничтожен урожай на общей площади 255 тыс. га, пострадали посевы сои, зерновых и прочих культур. Общий ущерб составил более 3 млрд рублей, власти региона обратились за помощью в федеральный центр. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Федеральные средства поступили в область в середине ноября на компенсации ущерба 86 сельскохозяйственным товаропроизводителям и 210 крестьянским (фермерским) хозяйствам, пострадавшим в результате летнего паводка, а также уплату процентов по 221 кредиту аграриев.

"Уже компенсации за потерю урожая, можно сказать, выплачены полностью. А это порядка 3 млрд рублей", - сказал Турков.

Он уточнил, что сейчас в регионе идут выплаты на компенсацию по лизинговым платежам пострадавших от ЧС, на что в общей сложности предусмотрено 660 млн рублей, а также на компенсацию процентов по краткосрочным и долгосрочным кредитам сельхозпредприятиям, которые попали в чрезвычайную ситуацию, на что предусмотрено 155 млн рублей. Турков поблагодарил кабмин и Минсельхоз за то, что они вошли в положение амурских аграриев. "Вообще если все сложить, это очень большая сумма федеральной поддержки", - сказал министр.

Агропромышленный комплекс - один из основных в экономике Амурской области. Здесь выращивается около 40% общего объема российской сои, бобовые и продукты их переработки - одна из основных статей экспорта области. Перед регионом стоит задача к 2024 году увеличить производство сои до 2,2 млн т. В прошлом году здесь собрали 1055 тыс. т сои.

Во время летних паводков в Амурской области подтопило 135 населенных пунктов. С 25 июля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Из федерального бюджета Приамурью выделено 512,5 млн рублей на обеспечение граждан жильем взамен утраченного, а также на капитальный ремонт помещений.

Теги
РоссияАмурская область
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