Сотрудники МЧС в 2019 году спасли почти 200 тыс. человек

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС РФ спасли почти 200 тыс. человек в 2019 году, сообщили в пятницу на открытии фестиваля "Созвездие мужества" глава ведомства Евгений Зиничев.

"2019 год для министерства был непростым, но так было всегда. И пожары, и паводки, и разрушения - вы все принимали участие в [ликвидации последствий] этих событий. Самый главный результат вашей работы - это спасенные человеческие жизни, почти 200 тыс.", - сказал он, обращаясь к победителям фестиваля 2019 года.

В этом году Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества" проводится в 11-й раз. В течение года на региональных этапах были определены лучшие по профессиям в МЧС. Из них были выбраны 15 лучших по профессиям и еще 11 лучших подразделений ведомства.

Так, лучшим спасателем в 2019 году стал сотрудник Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС Антон Хашабаев, лучшим пожарным - сотрудник 5-й пожарно-спасательной части в Новосибирской области Дмитрий Еременко, лучшим врачом - начальник медицинского пункта Тульского спасательного центра Кирилл Чернов, лучшим летчиком-спасателем - командир авиационного звена авиационного отряда Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра Сергей Зубарь.

Лучшей пожарно-спасательной частью признана пожарно-спасательная часть №2 в Астраханской области, спасательным воинским формированием - Невский спасательный центр, поисково-спасательным формированием - Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд, региональным главком ведомства - Главное управление по Камчатскому краю.