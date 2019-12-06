Матвиенко призвала не допускать перегибов при введении маркировки детского питания

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала "не перегибать палку" и не вводить обязательную маркировку всех продуктов питания при реализации закона о горячем питании для школьников младших классов, который сейчас рассматривает Госдума.

"Рассчитываем, что в короткие сроки будет принята еще одна наша инициатива - о безопасном и здоровом питании детей. Закон должен в том числе ввести маркировку пищевых продуктов. Перечень таких продуктов будет определяться правительством. Я прошу вас внимательно подойти к этому вопросу и не перегибать палку, маркируя все подряд вплоть до конфет и пирожков", - сказала Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Она сообщила, что к ней уже обращаются российские производители, обеспокоенные, что новые правила сделают их бизнес нерентабельным. В частности, по словам Матвиенко, поступило обращение от ассоциации кондитеров. "На днях я направила письмо с такой просьбой заместителю председателя правительства Алексею Васильевичу Гордееву. Он в целом разделяет эту позицию, надеюсь, здесь перегибов не будет", - сказала спикер Совфеда.

Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в четверг рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект об обязательном обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием. Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Авторами также выступили вице-спикер палаты Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций. Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения, говорится в пояснительной записке.

Дискуссию на заседании комитета вызвала поправка, предлагающая исключить из законопроекта пункт о внедрении "маркировки отдельных видов пищевой продукции средствами идентификации". Комитет решил не отменять введение маркировки для детской пищевой продукции, но предложил отложить дату вступления этой нормы в силу на год после вступления в силу самого закона. По словам главы комитета Вячеслава Никонова, за это время можно будет увидеть результаты эксперимента по маркировке, в частности, молочной продукции.

Документ предусматривает обязательную маркировку продуктов детского питания специальными средствами идентификации, которые будет устанавливать правительство РФ. При этом предполагается, что оборот продуктов детского питания без маркировки будет запрещен в России. Он также вводит требования к детскому питанию в целом, в частности, запрет на использование в производстве детских пищевых продуктов ГМО и агрохимикатов.