Источник: директора ФБК Ивана Жданова задержали за нарушение правил организации митинга

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Директора Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов задержан полицейскими в Москве по подозрению в нарушении порядка организации митинга. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Воронин.

"На Жданова составили протокол по ст. 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Речь, вероятно, идет об организации несогласованной акции из-за митинга 14 июля возле Мосгоризбиркома. Сейчас его доставляют в Хамовнический суд, который решит, виновен он или нет", - сказал Воронин.