В Ингушетии намерены снизить младенческую смертность в 2020 г. с 6,8% до 5%

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют снизить показатель младенческой смертности в регионе с 7% до 5% за счет реализации национального проекта "Демография". Об этом в пятницу сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"У нас рождаемость высокая. В 2015 году 11,3% была смертность [младенческая]. На сегодняшний день - 6,8%, то есть она понизилась. В рамках нацпроекта "Демография" у нас была построена специализированная детская поликлиника на 200 мест и перинатальный центр, который сегодня великолепно работает. И по смертности в 2020 году, по прогнозам, мы должны прийти к 5%", - сказал Калиматов на пресс-конференции в рамках Медиавстречи на Северном Кавказе в Махачкале.

По его словам, контроль за исполнением проекта будет усилен. "В дальнейшем у нас нужно усиливать контроль, потому что были недоработки врачей. В целом, я думаю, важность этого вопроса всем понятна: и мне лично, и республике. Потому что на тысячу рожденных 36 детей, которые умирают, - это, конечно, страшно", - заключил глава региона.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие 6 лет составит 3,1 трлн рублей.

Медиавстреча на Северном Кавказе проходит 5-6 декабря, в ней принимают участие главы регионов СКФО, представители региональных и федеральных СМИ. Организаторами выступили правительство Дагестана и ТАСС при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО и Министерства РФ по делам Северного Кавказа.