Матвиенко раскритиковала Минтруд за затягивание подготовки закона о поддержке многодетных

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике Министерство труда и социальной защиты РФ за долгое согласование сенаторского законопроекта о статусе многодетных семей и мерах их поддержки, несмотря на одобрение инициативы председателем правительства РФ.

"Два года мы не можем завершить работу по закону о многодетных семьях. Напомню, что инициатива его подготовки исходила от святейшего патриарха Кирилла. Получено одобрение председателя правительства. Однако согласование законопроекта застряло в профильных министерствах, прежде всего, в Министерстве труда и социальной защиты, которое должно впереди всех бегать и постараться обеспечить принятие этого закона", - сказала Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Она подчеркнула, что сенаторы готовы совместно доработать документ, если к нему есть обоснованные замечания. "Но два года многовато для такого социально чувствительного закона", - сказала спикер Совфеда.

Матвиенко в целом отметила сохраняющуюся проблему, связанную с необоснованно долгой подготовкой важных законопроектов. В частности, по ее словам, пять лет тянется разработка законопроекта о трансплантации, "крайне нужного закона не только для здравоохранения, для людей нужного".

Кроме того, председатель СФ подчеркнула, что до сих пор в Госдуму не внесен законопроект, предусматривающий специальные меры поддержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне, хотя есть поручение президента, это надо было сделать еще до 1 июля.

"Еще одна наболевшая тема связана с внесением принципиальных изменений в законопроекты между первым и вторым чтением. Тема не новая. К сожалению, это до сих пор случается. Безусловно, с этим надо категорически бороться. Нужен какой-то контролирующий механизм, не позволяющий вносить кардинальные, концептуальные изменения в концепцию закона", - сказала Матвиенко и попросила такой механизм отработать.