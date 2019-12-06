Власти Дагестана направят федеральный грант на 1,2 млрд руб. на реализацию лучших проектов

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана выберут лучшие проекты, которые будут профинансированы за счет средств гранта, полученного республикой за эффективность работы органов исполнительной власти, общая сумма гранта составляет 1,267 млрд рублей, сообщил журналистам в пятницу глава Дагестана Владимир Васильев на пресс-конференции в рамках Медиавстречи на Северном Кавказе в Махачкале.

Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному 3 декабря, гранты на общую сумму 45 млрд рублей выделены 50 регионам, достигшим наилучших показателей эффективности деятельности губернаторов и региональных органов исполнительной власти. Как следует из документа, в 2019 году наилучшие значения показателей достигнуты Республикой Крым, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем. Дагестан, согласно постановлению, получит из федерального бюджета более 1,2 млрд рублей.

"Это большие деньги. <…> Грант этот отличается тем, что его можем потратить, как определимся. <…> Мы посоветуемся со всеми - общественными организациями, политическими, союзами нашими профессиональными, с бизнесом, жителями. Мы проведем широкую неформальную дискуссию, выберем лучшие <...> проекты и, их обсудив, выйдем на работу с парламентом, чтобы утвердить в бюджете расходование этих денег", - сказал Васильев.

Он также утонил, что власти региона "обязательно отчитаются" за расходование полученных средств. "Я убежден, что они принесут в нашу жизнь много хорошего", - добавил глава республики.

Медиавстреча на Северном Кавказе проходит 5-6 декабря в Махачкале (Республика Дагестан), в ней принимают участие главы регионов СКФО, представители региональных и федеральных СМИ. Организаторами выступили правительство Дагестана и ТАСС при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО и Министерства РФ по делам Северного Кавказа.