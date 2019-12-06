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Власти Дагестана направят федеральный грант на 1,2 млрд руб. на реализацию лучших проектов

Согласно распоряжению правительства России, гранты на общую сумму 45 млрд рублей выделены 50 регионам, достигшим наилучших показателей эффективности деятельности местной власти

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана выберут лучшие проекты, которые будут профинансированы за счет средств гранта, полученного республикой за эффективность работы органов исполнительной власти, общая сумма гранта составляет 1,267 млрд рублей, сообщил журналистам в пятницу глава Дагестана Владимир Васильев на пресс-конференции в рамках Медиавстречи на Северном Кавказе в Махачкале.

Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному 3 декабря, гранты на общую сумму 45 млрд рублей выделены 50 регионам, достигшим наилучших показателей эффективности деятельности губернаторов и региональных органов исполнительной власти. Как следует из документа, в 2019 году наилучшие значения показателей достигнуты Республикой Крым, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем. Дагестан, согласно постановлению, получит из федерального бюджета более 1,2 млрд рублей.

"Это большие деньги. <…> Грант этот отличается тем, что его можем потратить, как определимся. <…> Мы посоветуемся со всеми - общественными организациями, политическими, союзами нашими профессиональными, с бизнесом, жителями. Мы проведем широкую неформальную дискуссию, выберем лучшие <...> проекты и, их обсудив, выйдем на работу с парламентом, чтобы утвердить в бюджете расходование этих денег", - сказал Васильев.

Он также утонил, что власти региона "обязательно отчитаются" за расходование полученных средств. "Я убежден, что они принесут в нашу жизнь много хорошего", - добавил глава республики.

Медиавстреча на Северном Кавказе проходит 5-6 декабря в Махачкале (Республика Дагестан), в ней принимают участие главы регионов СКФО, представители региональных и федеральных СМИ. Организаторами выступили правительство Дагестана и ТАСС при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО и Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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