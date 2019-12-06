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Фадеев: приговоры фигурантам дела о беспорядках в Москве показали непредвзятость судов

Он отметил, что в СПЧ отсмотрели "множество видеозаписей, составляя свое мнение о событиях, произошедших на несогласованных акциях в Москве"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев отметил непредвзятость российской судебной системы, комментируя вынесенные судами в Москве в пятницу приговоры по делу о массовых беспорядках в июле в столице. Об этом сообщается на официальном сайте Совета.

"Я рад, что наша судебная система на этом примере, вопреки некоторым скептичным предположениям, подтвердила свою непредвзятость", - приводятся слова Фадеева.

По его мнению, суды учитывают все обстоятельства, "принимают во внимание позицию СПЧ" и выносят "адекватные деяниям конкретных фигурантов вердикты". "Именно к этому мы неоднократно призывали, обращая внимание правоохранителей и судов на обстоятельства конкретных дел, на необходимость выдвигать соразмерные поступкам обвинения и выносить соразмерные поступкам решения о наказании", - отметил глава Совета.

Он отметил, что в СПЧ отсмотрели "множество видеозаписей, составляя свое мнение о событиях, произошедших на несогласованных акциях в Москве". "Нет сомнений, что поступки некоторых демонстрантов были не просто агрессивны, это были полноценные нападения на сотрудников полиции", - сказал Фадеев. Он напомнил, что это "недопустимо и серьезно карается" в любом государстве.

Глава Совета также отметил, что "агрессивное или неадекватное" поведение некоторых демонстрантов "не всегда выливалось в то, что можно назвать именно насилием в отношении сотрудников органов правопорядка".

В пятницу московские суды вынесли решения по резонансным уголовным делам, возбужденным после несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы. Были оглашены приговоры четырем фигурантам - Егору Жукову, Никите Чирцову, Владимиру Емельянову и Павлу Новикову.

Теги
РоссияФадеев, Валерий Александрович
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