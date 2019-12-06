В Китае открыли совместный институт СПбГУ и Университета Цинхуа

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Совместный Российский научно-исследовательский институт Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Университета Цинхуа открылся в Пекине. Он будет заниматься вопросами промышленной политики и развитием в сферах образования, науки, техники и культуры, сообщили в пятницу в пресс-службе СПбГУ.

"Институт станет базой для всестороннего сотрудничества в области стратегических и прикладных исследований России и российско-китайских отношений. Среди тем, которыми займутся ученые центра, - вопросы промышленной политики и отраслевого развития в сферах образования, науки, техники и культуры. Стороны договорились, что институт также станет платформой для реализации научно-инновационных проектов, выполнения совместных научных грантов и прикладного взаимодействия с индустриальными партнерами двух стран", - говорится в сообщении.

Создание института предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое ректор СПбГУ Николай Кропачев и президент Университета Цинхуа Цю Юн подписали на российско-китайских переговорах в июне 2019 года.

Кроме того, на церемонии открытия института представители СПбГУ и Цинхуа подписали письмо о намерениях создать совместные образовательные программы по модели двух дипломов. Предполагается, что в первую очередь разработают проекты таких программ в области экономики и менеджмента, возможно дальнейшее сотрудничество университетов и по другим направлениям.

"Для достижения высоких результатов сотрудничества мы придерживаемся системного подхода при организации стратегического партнерства: обмены студентами и учеными, создание совместных центров, запуск совместного конкурса стартапов, создание совместных образовательных программ в области экономики и менеджмента. Я уверен, что создание совместного Российского научно-исследовательского института СПбГУ и Университета Цинхуа способно придать новый импульс развитию межуниверситетского сотрудничества и вывести его на качественно новый уровень", - процитировали в пресс-службе заместителя ректора СПбГУ по международной деятельности Сергея Андрюшина.