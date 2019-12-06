{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Китае открыли совместный институт СПбГУ и Университета Цинхуа

Он займется вопросами промышленной политики и развитием в сферах образования, науки, техники и культуры

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Совместный Российский научно-исследовательский институт Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Университета Цинхуа открылся в Пекине. Он будет заниматься вопросами промышленной политики и развитием в сферах образования, науки, техники и культуры, сообщили в пятницу в пресс-службе СПбГУ.

"Институт станет базой для всестороннего сотрудничества в области стратегических и прикладных исследований России и российско-китайских отношений. Среди тем, которыми займутся ученые центра, - вопросы промышленной политики и отраслевого развития в сферах образования, науки, техники и культуры. Стороны договорились, что институт также станет платформой для реализации научно-инновационных проектов, выполнения совместных научных грантов и прикладного взаимодействия с индустриальными партнерами двух стран", - говорится в сообщении.

Создание института предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое ректор СПбГУ Николай Кропачев и президент Университета Цинхуа Цю Юн подписали на российско-китайских переговорах в июне 2019 года.

Кроме того, на церемонии открытия института представители СПбГУ и Цинхуа подписали письмо о намерениях создать совместные образовательные программы по модели двух дипломов. Предполагается, что в первую очередь разработают проекты таких программ в области экономики и менеджмента, возможно дальнейшее сотрудничество университетов и по другим направлениям.

"Для достижения высоких результатов сотрудничества мы придерживаемся системного подхода при организации стратегического партнерства: обмены студентами и учеными, создание совместных центров, запуск совместного конкурса стартапов, создание совместных образовательных программ в области экономики и менеджмента. Я уверен, что создание совместного Российского научно-исследовательского института СПбГУ и Университета Цинхуа способно придать новый импульс развитию межуниверситетского сотрудничества и вывести его на качественно новый уровень", - процитировали в пресс-службе заместителя ректора СПбГУ по международной деятельности Сергея Андрюшина.

Теги
Китай
Реклама на ТАСС
Депутат Госдумы обратилась в ФСБ из-за угроз авторам проекта о домашнем насилии
Оксана Пушкина сообщила, что ежедневно в ее адрес приходят "по 200-250 писем одного и того же содержания"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС