Депутат Госдумы обратилась в ФСБ из-за угроз авторам проекта о домашнем насилии

"Я человек публичный, я законодатель, я сегодня подвергаюсь такому сталкингу, с которым никому не советую сталкиваться. У нас рушится сайт Госдумы, в день против меня как автора законопроекта приходит по 200-250 писем одного и того же содержания", - сказала она в пятницу на круглом столе, где обсуждалась проблема интернет-преследования.

"Глобальная история незащищенности от сети, этим надо заниматься, это наша информационная безопасность. Госдума и Совет Федерации подвергаются атакам ботов, это нормально? И мы все сидим. И только мы, авторы [законопроекта], обратились в Федеральную службу безопасности", - добавила она.

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В ноябрьском письме на имя Бортникова (есть в распоряжении ТАСС) Пушкина предполагает, что в кампании против закона задействованы те же лица и организации, которые причастны к нагнетанию ситуации вокруг фильма "Матильда". "Повторяющийся сценарий развития событий, с теми же действующими лицами. Смею предположить, что в обоих случаях речь идет о хорошо финансируемой, организованной коммуникационной модели, цель которой - подрыв законодательной деятельности, внесение смуты в стране, создание напряженной обстановке в обществе", - говорится в письме. Пушкина просит проверить информацию "с целью выявления заказчиков подобных акций" и принять меры реагирования.

Кроме того, депутат направила обращение на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Ранее Пушкина обратилась с просьбой проверить угрозы в адрес авторов законопроекта о домашнем насилии к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

Депутат также рассказала о случае, произошедшем в среду в Госдуме перед очередным заседанием рабочей группы по подготовке закона. "Пришел человек. Имя, фамилия и отчество - одно и то же с [ФИО] члена рабочей группы", - сказала Пушкина. По словам Пушкиной, ее помощница не узнала посетителя, представившегося членом рабочей группы, при этом он попросил передать письмо депутату. "Это люди, которые преследуют нас, люди, которые конкретно мне угрожают, угрожают убийством, расстрелять", - заключила она.

Базовый законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ", опубликованный в прошлую пятницу на сайте Совета Федерации для общественного обсуждения, предполагает введение защитных и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора. В верхней палате обсуждается одновременное внесение поправок в статью 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Ее предлагают дополнить изменениями, согласно которым неисполнение гражданином защитного предписания повлечет наложение административного штрафа от 1 тыс. до 3 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.