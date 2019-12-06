Путин учредил почетное звание "Заслуженный географ России"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин учредил в России почетное звание "Заслуженный географ Российской Федерации". Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В положении об этом звании отмечается, что оно присваивается "высокопрофессиональным специалистам в области географии". Оно может быть присвоено за заслуги в совершении географических открытий, в проведении научных экспедиций и исследований, в популяризации достижений отечественной географии и ряд других. Такое почетное звание может быть присвоено, как правило, не раньше чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности географа.

24 апреля 2017 года Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества предложил учредить это звание и установить День географа.