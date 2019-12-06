Глава Железноводска считает, что курортный сбор необходимо сохранить

ПЯТИГОРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Курортный сбор помог Железноводску (Ставропольский край) восстановить важные объекты туристской инфраструктуры, при этом число отдыхающих, которые приезжают в город-курорт, только растет. В связи с этим эксперимент необходимо продолжать, считает глава Железноводска Евгений Моисеев.

Во вторник в электронной базе данных нижней палаты был размещен документ, согласно которому депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене курортного сбора с 1 января 2020 года.

"Важность курортного сбора очевидна <…> Динамика положительная, курортный сбор увеличивается в общей сумме, которую мы получаем ежемесячно, если мы будем сравнивать 2019 год с 2018 годом. Полагаю, что отдыхающие, когда видят и понимают, что каждый рубль направлен именно туда, именно в тот объект, который был утвержден общественным советом, потрачен эффективно, с целью, со смыслом, конечно, они не испытывают каких-либо трудностей и возражений по его уплате. Потому что сумма небольшая", - сказал Моисеев в пятницу ТАСС.

Глава Железноводска сообщил, что с вводом курортного сбора поток отдыхающих только растет. "Поэтому когда противники или оппозиционеры говорят, что курортный сбор уменьшает поток отдыхающих, препятствует появлению желания отдыхать на наших курортах, полагаю, что это мнение не основывается на каких-либо фактах, потому что мы приросли в 2019 году на 7%, в прошлом году прирост был на 5%. Получается, что ввели курортный сбор и поток отдыхающих увеличивается", - рассказал он.

Моисеев отметил, что ранее в регионе уже взимался похожий сбор с санаториев, благодаря чему обновлялась инфраструктура. "Могу сказать, что если мы посмотрим на XX век, на советский период развития нашего города как курорта, то курортная инфраструктура на Кавказских Минеральных Водах была построена фактически за счет такого же курортного сбора, который каждый санаторий с каждой путевки отчислял на специальный счет, в специальный фонд в управление курортов, которое потом эти средства направляло на ремонт и строительство курортной инфраструктуры", - добавил глава города.

По его словам, все средства, полученные от курортного сбора, идут на строительство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.

Город становится привлекательнее

Глава города сообщил, что за счет средств курортного сбора отремонтированы два важных для города объекта. "Город-курорт Железноводск второй год участвует в эксперименте по уплате курортного сбора. За эти неполные два года мы на средства курортного сбора отремонтировали первый в стране лечебный терренкур вокруг горы Железной в прошлом году, в этом году мы средства курортного сбора направили на огромный проект, на нашу стройку века - продление Каскадной лестницы. Проектные идеи были заложены в генплан еще в начале ХХ века, и только нам сейчас, в том числе благодаря курортному сбору, удалось этот проект реализовать", - сказал он.

По словам Моисеева, в 2020 году за счет средств курортного сбора будут отреставрированы терренкуры в нижней части Курортного парка, которые не ремонтировались более полувека. В 2021 году за счет средств курортного сбора запланировано восстановить "Зеленый театр", который находится в центральной части Курортного парка, а курортные средства, собранные в 2022 году, пойдут на восстановление и благоустройство терренкуров на северной части горы Железной.

Железноводск перевыполнил план по курортному сбору за 10 месяцев 2019 года на 26%, собрав 41,8 млн рублей.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Республике Крым парламент принял решение перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года. На Ставрополье с мая 2018 года курортный сбор введен в четырех городах-курортах: Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске.