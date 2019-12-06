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В СФ заявили, что не обсуждают вопрос о выравнивании зарплат учителей во всех регионах

В то же время, как сообщила сенатор Лилия Гумерова, в верхней палате российского парламента намерены "изучить проблему, почему в некоторых регионах не выполняются майские указы президента"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сенаторы не предлагают выравнивать зарплату учителей по всей стране, а прорабатывают предложения, которые позволят педагогам получать зарплату не ниже средней по своему региону. Об этом ТАСС сообщила в пятницу глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Я бы не стала говорить, что Совет Федерации предлагает вернуться [к единой тарифной сетке]. Я, единственное, могу подтвердить, что есть поручение [председателя Совета Федерации] Валентины Ивановны [Матвиенко] изучить эту проблему, почему в некоторых регионах не выполняются майские указы президента по направлению увеличения зарплаты педагогов", - сказала Гумерова.

Она подчеркнула, что более чем в 40% регионов зарплата педагогов составляет менее 15 тыс. рублей. Глава комитета также сообщила, что сенаторы направили запрос в правительство, чтобы получить свежие данные мониторинга по зарплатам учителей.

"Мы хотим выработать консолидированную позицию, представить взвешенные выполнимые предложения, которые позволили бы педагогам в соответствии с майскими указами получать зарплату не ниже, чем в среднем в экономике конкретного региона", - отметила Гумерова.

О том, что в Совфеде обсуждается вопрос выравнивания зарплат учителей, газете "Известия" сообщил зампред комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. Он обратил внимание на дифференциацию в вознаграждении воспитателей и учителей в разных регионах. По словам Смирнова, сенаторы будут просить правительство проработать вопрос об устранении этой проблемы, чтобы "создать понятную для общества единую в своих принципах систему оплаты труда [учителей и воспитателей] для всей страны".

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияГумерова, Лилия Салаватовна
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