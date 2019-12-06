Собянин: Москва по итогам года ожидает рекордного числа туристов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Число туристов, посетивших Москву, в 2019 году, достигнет рекордного показателя в 25 млн человек, сказал мэр столицы Сергей Собянин.

В концертном зале "Зарядье" в пятницу проходит предновогодний прием в честь аккредитованного в столице дипломатического корпуса. Мэр Москвы, рассказывая об итогах года, отметил успехи столицы в туристической области и недавнюю награду премии World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление. Город".

"Москва признана лучшим городом для туризма-2019. Это такой комплексный показатель, который говорит о росте привлекательности Москвы, о благоустройстве, гостиничном хозяйстве, общественном питании, ресторанном бизнесе, всех сферах, и в том числе безопасности города", - сказал Собянин.

По его словам, в этом году в Москву приедет рекордное число туристов. "В этом году будет рекордное количество туристов - 25 млн человек, не считая тех, кто приезжает меньше чем на 24 часа, на экскурсии", - рассказал мэр Москвы, уточнив, что, с учетом краткосрочных экскурсий, в город приехали около 40 млн туристов.

"Туристический бизнес стал серьезной отраслью города, около 1 трлн рублей занимает в экономике города туристический бизнес", - добавил Собянин.