{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Собянин: Москва по итогам года ожидает рекордного числа туристов

По словам мэра столицы, турпоток достигнет показателя в 25 млн человек

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Число туристов, посетивших Москву, в 2019 году, достигнет рекордного показателя в 25 млн человек, сказал мэр столицы Сергей Собянин.

В концертном зале "Зарядье" в пятницу проходит предновогодний прием в честь аккредитованного в столице дипломатического корпуса. Мэр Москвы, рассказывая об итогах года, отметил успехи столицы в туристической области и недавнюю награду премии World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление. Город".

"Москва признана лучшим городом для туризма-2019. Это такой комплексный показатель, который говорит о росте привлекательности Москвы, о благоустройстве, гостиничном хозяйстве, общественном питании, ресторанном бизнесе, всех сферах, и в том числе безопасности города", - сказал Собянин.

По его словам, в этом году в Москву приедет рекордное число туристов. "В этом году будет рекордное количество туристов - 25 млн человек, не считая тех, кто приезжает меньше чем на 24 часа, на экскурсии", - рассказал мэр Москвы, уточнив, что, с учетом краткосрочных экскурсий, в город приехали около 40 млн туристов.

"Туристический бизнес стал серьезной отраслью города, около 1 трлн рублей занимает в экономике города туристический бизнес", - добавил Собянин.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Реклама на ТАСС
Нарышкин: чтение формирует у детей духовные основы будущей жизни
Председатель Российского исторического общества также считает, что главная задача детских библиотек - привить детям любовь к книгам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС