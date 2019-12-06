Суд в Москве арестовал директора ФБК Жданова за нарушение правил проведения митинга

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы арестовал на 10 суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за нарушение правил проведения митинга. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Воронин.

"Суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначил ему административный арест на 10 суток", - сказал адвокат.

По его словам, Жданов привлечен к ответственности за организацию несогласованной акции из-за митинга 14 июля возле Мосгоризбиркома.