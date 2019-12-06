Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек открылся в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 декабря. /ТАСС/. XIII Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек и культурно-туристический проект "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица Сибири" открылись в пятницу вечером в Ханты-Мансийске. В выявлении лучшего Деда Мороза и Снегурочки участвуют 18 команд из регионов страны, сообщила ТАСС представитель организаторов Зинаида Моор.

"Сегодня на центральной площади города состоялось открытие XIII Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек. В течение нескольких дней 18 команд волшебников из Югры, Оренбурга, Пермской области и других регионов страны будут выявлять лучших. В ходе открытия жителям и гостям Ханты-Мансийска на сцене показали спектакль о новогодних приключениях зайца, его друзей, Бабы Яги и Кощея Бессмертного с участием команд Дедов Морозов и Снегурочек", - сказала она.

По ее словам, оценивать конкурсантов будет взрослое жюри из Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга, Твери, а также детское - ученики 3-4 классов школ Ханты-Мансийска. "На протяжении четырех дней волшебники будут показывать свое мастерство в импровизированном выступлении, умении развлечь детей, нестандартно подходить к выполнению заданий. Также они примут участие в двух мероприятиях с участием жителей города", - сказала Моор.

Так, 7 декабря в природном парке "Долина ручьев" пройдет конкурсно-игровая программа "У костра", где участники посоревнуются в смелости и ловкости, а 8 декабря в парке имени Бориса Лосева всех желающих ждет развлекательно-игровая программа "Ай да Валенки" с хороводами и играми для жителей города.

Закрытие съезда и церемония награждения победителей состоятся 9 декабря.