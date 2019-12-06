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Нарышкин: чтение формирует у детей духовные основы будущей жизни

Председатель Российского исторического общества также считает, что главная задача детских библиотек - привить детям любовь к книгам

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Главная задача детских библиотек - привить подрастающему поколению любовь к книгам, что послужит духовной основой их жизни, сказал в пятницу председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе церемонии открытия выставки "Библиотека на фоне детской литературы", посвященной 50-летию Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) в Москве.

"Я убежден в том, что учить детей любить хорошие книги - это значит формировать у них правильную духовную основу для всего будущего жизненного пути. На мой взгляд, это и есть основная миссия библиотеки", - сказал он.

Нарышкин отметил, что в фондах библиотеки хранится более 500 тыс. книг, что делает ее одним из ведущих центров детско-юношеского чтения в России.

Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев отметил, что библиотека объединяет ведущих экспертов по продвижению детской литературы. "Библиотека стала единственным подобным местом, где научно-образовательная, издательская общественность ничего не делит, все объединяются, чтобы продвинуть чтение хороших книг, приметить хороших авторов и художников детских книг", - сказал он.

Григорьев добавил, что в 2020 году в России пройдет Всемирный конгресс Международного совета по детской книге, а в 2021 году - первая международная детская книжная ярмарка и выразил уверенность, что РГДБ внесет в свой вклад в проведение этих мероприятий.

О выставке

В состав экспозиции вошли уникальные фотографии, книги и картины, которые расскажут, как из небольшой библиотеки РГДБ превратилась в одну из крупнейших в мире детских библиотек и стала Национальным центром детской литературы и чтения. РГДБ подарили более 80 оригинальных работ художников-иллюстраторов, экспозицию дополняют рисунки детей, которые в разные годы занимались в художественных студиях библиотеки.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссия
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