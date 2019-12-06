Тысячи человек вышли на "Марш за климат" в Мадриде

МАДРИД, 6 декабря. /ТАСС/. Тысячи человек принимают участие в "Марше за климат", который начался в пятницу вечером в испанской столице. Ожидается, что к демонстрации должны присоединиться юная шведская активистка Грета Тунберг и актер Хавьер Бардем.

Акция приурочена к стартовавшей 2 декабря в Мадриде 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), которая продлится до 13 декабря. Участники шествия собрались недалеко от главного железнодорожного вокзала испанской столицы Аточа и пройдут до зоны Нуэвос министериос.

Организаторы демонстрации требуют "реальных и амбициозных мер от международного сообщества", представители которого участвуют в COP-25. В частности, участники акции просят добиться сокращения выбросов парниковых газов на 80% к 2030 году.

Изначально предполагалось, что COP-25 состоится в Бразилии, однако власти страны отказались от проведения конференции, объяснив это сменой правительства и финансовыми затруднениями. Принять форум вызвалось Чили, но и там провести его не удалось. В конце октября президент страны Себастьян Пиньера объявил об отмене саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и конференции по климату из-за массовых протестов против повышения стоимости проезда в метро.

В результате было решено перенести конференцию в Мадрид. Ее ключевой целью является рассмотрение нерешенных вопросов для полного осуществления Парижского соглашения по климату. Кроме того, саммит призван мотивировать страны взять на себя более серьезные обязательства в области климата.

Тунберг стала одним из самых долгожданных гостей на COP-25. Во вторник она сошла на берег в Лиссабоне после 21-дневного путешествия из США на катамаране. В пятницу утром активистка прибыла в Мадрид на поезде.