Алексей Миняйло задержан в Мещанском суде за нарушение порядка

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший фигурант дела о массовых беспорядках, участник несогласованной акции 27 июля в Москве Алексей Миняйло задержан приставами в здании Мещанского суда Москвы, куда он пришел поддержать Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Миняйло бросил несколько белых роз в сторону подсудимых и был задержан. Приставы разъяснили ему, что в отношении него будет составлен административный протокол за нарушение правил поведения в суде.

В начале сентября СК прекратил уголовное дело о массовых беспорядках в отношении пяти участников акции - Даниила Конона, Валерия Костенка, Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Позже было прекращено дело Миняйло. Следствие не нашло в их действиях признаков состава преступления после исследования всех материалов, включая видеозаписи с камер наблюдения. Их действия были переквалифицированы на административные правонарушения, в органы МВД направлены соответствующие материалы.