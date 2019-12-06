{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Алексей Миняйло задержан в Мещанском суде за нарушение порядка

Участник несогласованной акции 27 июля пришел в суд поддержать Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова. Миняйло бросил несколько белых роз в сторону подсудимых

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший фигурант дела о массовых беспорядках, участник несогласованной акции 27 июля в Москве Алексей Миняйло задержан приставами в здании Мещанского суда Москвы, куда он пришел поддержать Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Миняйло бросил несколько белых роз в сторону подсудимых и был задержан. Приставы разъяснили ему, что в отношении него будет составлен административный протокол за нарушение правил поведения в суде.

В начале сентября СК прекратил уголовное дело о массовых беспорядках в отношении пяти участников акции - Даниила Конона, Валерия Костенка, Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Позже было прекращено дело Миняйло. Следствие не нашло в их действиях признаков состава преступления после исследования всех материалов, включая видеозаписи с камер наблюдения. Их действия были переквалифицированы на административные правонарушения, в органы МВД направлены соответствующие материалы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Эксперты: система аккредитации вузов может быть изменена за счет перехода "в цифру"
Ректор Европейского университета Вадим Волков считает, что избыточное регулирование давно сдерживает развитие высшего образования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС