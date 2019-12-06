Под Великим Новгородом открыли мемориал в память о расстрелянных нацистами жителях

ТАСС, 6 декабря. Мемориал "253 жизни и одна судьба", посвященный памяти о расстрелянных нацистами мирных жителях, среди которых было 76 детей, открыли в пятницу в Поддорском районе Новгородской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В окрестностях деревни Белебелка Поддорского района, на месте гибели мирных жителей от рук карателей в годы Великой Отечественной войны, установлен мемориал "253 жизни и одна судьба". Он создан благодаря участию местных жителей в проекте поддержки местных инициатив. В церемонии открытия мемориала сегодня приняли участие [региональные власти], поисковики, местные жители", - говорится в сообщении.

По данным властей, благоустройство мемориала в память о мирных жителях деревень Бычково и Починок, расстрелянных фашистами 19 декабря 1942 года, обошлось почти в 2 млн рублей. "Пусть дети знают о том, что здесь произошло. Они будут посещать это место и благодарить наших земляков за то, что мы живем в мирное время и не сталкиваемся с такими трагическими событиями", - цитирует пресс-служба заместителя руководителя администрации губернатора Новгородской области Анны Бирюковой.

В декабре 1942 года партизанский отряд разгромил немецкий обоз у деревни Бычково. В ответ на это немецкое командование уничтожило всех жителей близлежащих деревень Бычково и Починок. "Полураздетых стариков, женщин и детей морозным утром собрали на льду реки Полисть. Из пулеметов каратели хладнокровно расстреляли 253 человека, 76 из которых - дети", - отмечается в сообщении.

Мемориал "253 жизни и одна судьба" станет частью военно-исторических маршрутов "Жить в оккупации", охватывающих Старорусский и Поддорский районы. Их организовали добровольческие отряды "Новгородская земля" и "Дорогами войны".