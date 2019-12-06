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Акции протеста во Франции

Женщине-колясочнице во Франции дали условный срок за нападение на полицию на манифестации

Одиль Морен также запретили участвовать в любых манифестациях в течение года

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Француженка, передвигающаяся в инвалидном кресле, получила два месяца тюрьмы условно за нападение на полицейских во время протестного марша движения "желтых жилетов". Как сообщает в пятницу телеканал France 3, ей также запрещено в течение года участвовать в любых манифестациях.

Инцидент произошел 30 марта в Тулузе. По версии обвинения, Одиль Морен целенаправленно врезалась на своей коляске с электроприводом в группу полицейских и пыталась прижать их к стене. Видеозапись инцидента была размещена в интернете.

Также женщину обвинили в оскорблении представителей власти и подстрекательстве к физической расправе над ними посредством публикации на своих страницах в соцсетях фотографии комиссара полиции, которую она назвала "главной по [слезоточивому] газу".

Прокуратура требовала от суда заставить Морен выплатить €1 тыс. в качестве компенсации морального ущерба полицейскому, который упал в результате инцидента, а также запретить ей участвовать в манифестациях на территории департамента Верхняя Гарона в течение двух лет. Однако адвокат обвиняемой настояла, что сотрудник полиции упал не из-за контакта с креслом Морен, а из-за того, что его толкнул грузовик с водометом, пытавшийся объехать женщину в инвалидном кресле, преградившую ему дорогу. Сама Морен заявила, что подала жалобу на полицейских за 30 синяков и перелом стопы в пяти местах, полученные в результате инцидента, однако пока не получила ответа компетентных органов.

Женщина является неофициальным "талисманом" местных "желтых жилетов" и регулярно участвовала в их манифестациях. Она известна своей активной деятельностью по защите прав инвалидов и не раз организовывала акции протеста. В октябре 2018 года она помешала отбытию высокоскоростного поезда TGV с вокзала Матабьё. Телеканал напоминает, что в том же году женщина вместе с другими колясочниками выехала на летное поле аэропорта Тулузы. По этой акции ее также ожидает судебное заседание, которое состоится 24 марта 2020 года.

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ФранцияАкции протеста во Франции
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