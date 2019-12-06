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Путин наградил орденом Почета директора центра трансплантологии им. Шумакова Сергея Готье

Также ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоен генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова, главного внештатного трансплантолога Минздрава России Сергея Готье. Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить Готье Сергея Владимировича", - говорится в документе.

Также согласно указу ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоен генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский "за выдающийся вклад в развитие музейного дела и сохранение культурного наследия России".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПиотровский, Михаил Борисович
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