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Мосгорнаследие опровергло информацию о том, что под "Соловьем" найден памятник XV века

Гендиректор АО "Киноцентр" Сергей Черкашин отметил, что владельцы "Соловья" в случае нахождения артефактов передадут их властям столицы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Артефактов XV века на месте сносимого киноцентра "Соловей" на Дружинниковской улице в Москве на сегодняшний день не обнаружено. Об этом ТАСС сообщил в пятницу главный археолог Москвы, заместитель руководителя столичного департамента культурного наследия Леонид Кондрашев.

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Ранее Telegram-канал "Московские новости" сообщил, что на месте киноцентра "Соловей" обнаружили памятник культуры федерального значения XV века - культурный слой селения Три Горы.

"На этой территории в XV веке действительно находилось село. В 2018 году Мосгорнаследие выпустило приказ, которым официально утвердило границы культурного слоя селения Три Горы. До начала работ мы согласовали раздел, предписывающий провести на этом месте археологические исследования (наблюдения), что сейчас и реализовывается. Пока то, что копают археологи - это переотложенный слой XX века, пока нет обнаруженных артефактов XV века", - сказал Кондрашев.

Он добавил, что упомянутый приказ находится в открытом доступе и, вероятнее всего, те, кто опубликовал новость, опирались на него, но неверно трактовали. Сейчас археологи продолжают следить за работами в этом месте, так как исторические находки там все же не исключены.

Гендиректор АО "Киноцентр" Сергей Черкашин сообщил ТАСС, что владельцы сносимого "Соловья" в случае нахождения артефактов будут передавать их столичным властям. "Порядка 1,5 лет назад была достигнута договоренность с Мосгорнаследием, что все артефакты, найденные на территории киноцентра, будут переданы Москве. Мы не планируем хранить или выставлять какие-либо находки, все отдадим археологам. Более того, каждый день, как только мы начнем работать с грунтами, на месте строительства будут работать 1-3 специалиста. Впрочем, они уже следят за ходом работ, хотя снос здания мы закончим только к марту следующего года", - сказал Черкашин.

Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году, в нем располагались 24 зала. Это был один из крупнейших кинотеатров России, СНГ и Восточной Европы, он проработал 30 лет и стал одним из главных мест в Москве для показа авторского кино. 4 декабря начался снос киноцентра. Эти работы планируется завершить до марта следующего года.

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