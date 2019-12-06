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Подготовка к 75-летию Победы

"Известия": Эрдогана пригласили на Парад Победы в Москве в 2020 году

Приглашение передало посольство России в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo/Patrick Semansky

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в Турции передало президенту страны Тайипу Эрдогану приглашение посетить Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года. Об этом в субботу сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу российской миссии.

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"Приглашение на имя президента Турции передано в установленном порядке. Ждем решения", - передает издание ответ посольства.

Администрация турецкого президента и посольство республики в Москве на момент публикации не ответили на запрос "Известий".

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Россия также направила приглашения президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю КНДР Ким Чен Ыну руководителям стран СНГ и ШОС, европейским лидерам. В числе подтвердивших участие в торжествах лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии, Сербии.

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПодготовка к 75-летию Победы
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