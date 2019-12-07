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Студенты Якутии присоединились к акции "Снежный десант" для безвозмездной помощи жителям

В рамках мероприятия планируется организовать помощь ветеранам, многодетным семьям, очистить памятники от снега и провести профориентационную работу с выпускниками школ
Якутск Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Якутск
© Юрий Смитюк/ТАСС

ЯКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Отряд волонтеров из 80 студентов Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (СВФУ) отправился по районам Якутии для оказания безвозмездной помощи жителям в рамках всероссийской патриотической акции "Снежный десант". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза в субботу.

"Ребята сегодня уже выехали в Намский район, в село Намцы", - сказали в пресс-службе. В рамках акции предусмотрены помощь ветеранам, многодетным семьям, чистка памятников от снега и профориентационная работа с выпускниками школ. Студотряд будет работать безвозмездно, местные администрации помогут с проживанием и питанием.

Студенческий десант охватит ближайшие к Якутску улусы - Намский, Горный, Хангаласский, Мегино-Кангаласский. Акция продлится до апреля.

"Заявки подали более 100 ребят с первого по третьи курсы с разных факультетов. Все четыре отряда сформированы", - говорится в сообщении.

Основная задача акции "Снежный десант" - шефская помощь на социально значимых объектах, поддержка пенсионеров и инвалидов в домашнем быту - колка дров, очистка подворий от снега.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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