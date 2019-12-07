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В Японии открылась горячая линия помощи пострадавшим от издевательств на работе

Она будет работать только один день, однако организовавшая горячую линию группа адвокатов рассчитывает сделать подобную практику регулярной
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТОКИО, 7 декабря. /ТАСС/. Общенациональная горячая линия помощи людям, пострадавшим от издевательств со стороны начальства, появилась в Японии. Об этом сообщило в субботу японское общенациональное телевидение.

Отмечается, что линия была организована группой адвокатов, выступающих в защиту людей от издевательств и унижений на работе, а также чрезмерных переработок, которые нередко приводят к возникновению у людей серьезных заболеваний и даже доводят до самоубийств. Позвонившие смогут получить совет юристов по поводу того, как лучше поступить в конкретной ситуации.

Горячая линия будет работать только один день, однако группа адвокатов рассчитывает осуществлять подобную практику на регулярной основе.

Чрезмерное моральное давление и унижения со стороны начальства является острой проблемой в японских компаниях. К примеру, в середине ноября этого года крупнейшая автомобильная компания Японии Toyota была признана ответственной за самоубийство одного из своих сотрудников в 2017 году по причине продолжительного давления со стороны начальства на рабочем месте. Было установлено, что к суициду 28-летнего сотрудника компании, работавшего дизайнером авто в штаб-квартире компании в городе Тойота (префектура Айти), подтолкнули постоянные вербальные унижения и давление со стороны одного из руководителей. Toyota, которой предписали выплатить компенсацию родственникам покончившего с собой, принесла официальные извинения и пообещала не допустить повторения подобных инцидентов.

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Япония
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