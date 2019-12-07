В департаменте лесного хозяйства администрации Приморья прошел обыск

ТАСС, 7 декабря. Представители силовых структур провели обыск в департаменте лесного хозяйства администрации Приморского края, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

"В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е. А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки", - говорится в сообщении. Согласно информации на сайте департамента, Елена Александровна Филатова работает ведущим специалистом-экспертом отдела организации использования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей.

Также в сообщении пресс-службы уточняется, что информация в нескольких СМИ об обысках в кабинетах заместителей директора департамента является недостоверной.