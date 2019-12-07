{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В департаменте лесного хозяйства администрации Приморья прошел обыск

Расследуется уголовное дело по подозрению в получении взятки

ТАСС, 7 декабря. Представители силовых структур провели обыск в департаменте лесного хозяйства администрации Приморского края, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

"В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е. А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки", - говорится в сообщении. Согласно информации на сайте департамента, Елена Александровна Филатова работает ведущим специалистом-экспертом отдела организации использования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей.

Также в сообщении пресс-службы уточняется, что информация в нескольких СМИ об обысках в кабинетах заместителей директора департамента является недостоверной.

Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
В Алтайском крае из-за плохой погоды ограничили движение на федеральной трассе
Движение ограничено от Барнаула до Рубцовска
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС