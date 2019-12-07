{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На участке серой ветки метро в Москве произошел сбой

Сейчас на станции "Владыкино" проверяют путевую инфраструктуру

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро. От станции "Чеховская" до станции "Отрадное" движение отсутствует. В обратном направлении составы курсируют с увеличенными интервалами. Об этом в субботу сообщается в Twitter метро Москвы.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения от станции "Чеховская" до станции "Отрадное". В обратном направлении - движение с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что службы метро прилагают все усилия для восстановления движения на участке.

"Остановка вызвана необходимостью проверки путевой инфраструктуры на станции "Владыкино". Таков порядок - при малейшем подозрении на неисправность мы обязаны проверить все системы для обеспечения безопасности перевозок", - отмечается в сообщении.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено
Инфраструктура работает в штатном режиме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС