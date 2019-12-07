На участке серой ветки метро в Москве произошел сбой

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро. От станции "Чеховская" до станции "Отрадное" движение отсутствует. В обратном направлении составы курсируют с увеличенными интервалами. Об этом в субботу сообщается в Twitter метро Москвы.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения от станции "Чеховская" до станции "Отрадное". В обратном направлении - движение с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что службы метро прилагают все усилия для восстановления движения на участке.

"Остановка вызвана необходимостью проверки путевой инфраструктуры на станции "Владыкино". Таков порядок - при малейшем подозрении на неисправность мы обязаны проверить все системы для обеспечения безопасности перевозок", - отмечается в сообщении.