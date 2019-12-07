В Севастополь передали землю из Туниса, куда ушли последние корабли Белой армии

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Земля, взятая у храма Александра Невского в тунисском городе Бизерта, куда почти век назад во время Русского исхода ушли последние корабли русской эскадры, передана в Севастополь, церемония передачи состоялась в субботу.

"У меня в руках маленькая шкатулка - это символ. Шкатулка принадлежала Анастасии Манштейн-Ширинской, на ней изображен Летний сад Санкт-Петербурга; именно из этого города ее семья начала свой трудный, страшный путь эмиграции, который закончился в Бизерте. Здесь земля, взятая у стен храма Александра Невского в Бизерте", - сказала председатель Российско-Туниского делового совета Татьяна Садофьева, выступая на торжественном мероприятии в Севастополе.

Садофьева передала шкатулку с землей на хранение благочинному Севастопольского округа Русской православной церкви протоиерею Сергию Халюте.

"И белые, и красные хотели счастья для всего народа и государства нашего, но каждый видел его по-своему, и каждый отстаивал свою идею великой России. Самое главное, за что борется сейчас Россия, - наши христианские нравственные ценности, мы на них стоим и стояли тысячу лет. Это вам предстоит сохранить, передать своим потомкам. Помните о Русском исходе, чтобы никогда не повторить этого безумия - [гражданскую войну и последовавший за ней "красный террор"]", - отметил Халюта, обращаясь к собравшимся - в основном, молодежи из гражданских и военно-морских учебных заведений.

Осенью 1920 года из портов Крыма, в том числе из Севастополя, ушли около 150 кораблей и судов, на которых находились до 146 тыс. человек, не считая экипажа. Это были офицеры армии Врангеля, члены их семей и сочувствующие Белой армии. Последние корабли русской эскадры уходили с Графской пристани Севастополя на север Африки. Крымскую эвакуацию в ряде источников называют Русским исходом, это же название принято использовать в Севастополе.

По данным Российско-Туниского делового совета, к 99-летию Русского исхода в севастопольском Доме офицеров флота проходят две выставки. Одна из них посвящена истории русской эскадры. Вторая рассказывает о детях, попавших в Бизерту в результате Крымской эвакуации - о том, как они вместе с родителями уходили из Севастополя, как жили и учились на чужой земле в гражданских школах и кадетском корпусе, где преподавали офицеры и адмиралы, и почему продолжали любить Россию.

Русский храм в Африке

Храм Александра Невского в Бизерте, около которого взята земля, - православная часовня, построенная русскими моряками в эмиграции. Храм стал своеобразным памятником русской эскадре. Площадь, где он стоит, названа в честь Анастасии Манштейн-Ширинской, которая более 70 лет прожила в Тунисе, заботилась о русских могилах в Бизерте и так и не приняла французского или тунисского гражданства, получив российский паспорт только в 1990-е годы.

Садофьева отметила, что в храме Александра Невского в Бизерте уже много лет хранится земля, взятая у Свято-Владимирского собора Севастополя. "Мы надеемся, что когда-то в Севастополе будет построена такая же маленькая часовня в память о соотечественниках, которые уехали на чужбину, но сердцем остались здесь навсегда", - отметила она.

По пути русской эскадры

Садофьева, выступая на митинге, напомнила, что из Севастополя в Бизерту отправится учебный корабль "Перекоп". На борту корабля будут более 400 человек: основной экипаж, а также курсанты и преподаватели Военно-морского политехнического института (Санкт-Петербург). Они повторят маршрут, которым в ноябре-декабре 1920 года в Тунис пришли более 30 русских военных кораблей с 6 тыс. человек на борту. Последние корабли русской эскадры уходили в Бизерту именно от Графской пристани Севастополя 5 ноября 1920 года.

По данным Черноморского флота, "Перекоп" должен выйти из Севастополя 9 декабря и прибыть в Бизерту около 14-15 декабря.

"Огромное значение мы придаем этой миссии, в том числе с точки зрения исторической памяти. Это преддверие тех событий, которые мы планируем на следующий год, к 100-летию исхода кораблей Черноморского флота из Севастополя и Крыма. В Тунисе наши курсанты встретятся со своими сверстниками - курсантами военно-морской академии. На них большая миссия - создавать новые международные связи и сотрудничество", - добавила Садофьева.