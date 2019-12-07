Скворцова: новый детский реабилитационный центр планируют открыть в Крыму

ЕВПАТОРИЯ, 7 декабря. /ТАСС/. Новый современный многопрофильный реабилитационный центр с крупным дневным стационаром планируется открыть в Евпатории. Строительство планируется завершить к 2024 году, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Мы надеемся, что это можно сделать до 2024 года. За следующий год мы хотели бы выйти на медико-техническое задание", - сказала министр.

Она добавила, что в этом случае строительство можно будет начать уже в 2021 году. В новом санатории планируется создать "мощную лечебную базу" для реабилитации детей с самыми разными патологиями, в том числе сосудистыми, неврологическими, ортопедическими и другими.

"Фактически все направления реабилитации будут представлены, включая и коррекцию при генетических дефектах и врожденных патологиях", - уточнила она.

Пансионат для детей и родителей

В новом детском центре реабилитации, по словам министра, планируется использовать "природные оздоровительные возможности и современную медицину". В биомедицинскую базу нового санатория планируется включить самые современные медицинские технологии.

"Включая и современную диагностику, и робототехнику, и элементы виртуальной дополненной реальности, и самые современные анимационные подходы для восстановления движения, и, безусловно, традиционные методы", - пояснила Скворцова.

В центре должен быть открыт пансионат, чтобы в нем могли останавливаться родители с детьми, получающими лечение в этом центре в амбулаторных условиях. Цены на проживание в этом пансионате, по словам министра, должны быть доступными. Вся среда санатория должна быть выстроена таким образом, чтобы даже обычная прогулка была терапией для ребенка.

"Мы хотели бы создать, действительно, не просто один из лучших центров нашей страны, а один из лучших реабилитационных центров мира", - уточнила министр.

Лечение для детей из всех регионов РФ в этом санатории планируется сделать бесплатным, а также проработать возможность реабилитации в нем детей из других территорий, так как центр будет федеральным, отметила она.

Развитие санаториев в Евпатории

Во время поездки планируется также провести совещание, посвященное развитию действующих на территории Крыма санаториев.

"Самое главное - чтобы они были все осовременены, модернизированы, чтобы везде прошел ремонт, чтобы они работали по полной своей мощности, чтобы дети лечились бесплатно", - сказала Скворцова, добавив, что не имеет значения, какой бюджет будет обеспечивать бесплатное лечение детей.

Скворцова отметила также, что планируется развивать и Научно-исследовательский институт курортологии.

"Мы сегодня говорили с Сергеем Валерьевичем [Аксеновым] на эту тему. Скорее всего, НИИ курортологии станет филиалом нашего Национального медицинского исследовательского центра", - сказала она. По ее словам, это позволит, сохранив коллектив, "дать возможность обогатить его методологически".

"Он [НИИ курортологии] будет в Евпатории дислоцироваться, более того, мы планируем и создать тесный контакт с кафедрой крымского университета, с кафедрой реабилитации и курортологии", - сказала она.

"Все специалисты, которые есть в Крыму, все будут задействованы так же, как и все коллективы действующих санаториев", - добавила Скворцова.