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На Ставрополье ребенок без прививки заразил корью шесть человек

Власти организовали проведение дополнительной вакцинации, чтобы снизить риски заражения корью жителей региона

СТАВРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Ребенок, не привитый от кори после отказа родителей, заразил этой болезнью шесть человек в городе Невинномысске на Ставрополье. В муниципалитете организована подчищающая иммунизация (дополнительная вакцинация), сообщили журналистам в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

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"Эпидемиологическая обстановка по кори осложнилась в городе Невинномысске после регистрации случая заболевания у ребенка семи лет, не привитого против кори по причине отказа родителей от прививок. Произошло распространение инфекции с формированием очага с множественными случаями заболеваний, лабораторно диагноз корь подтвержден у шести человек", - говорится в сообщении.

По данным управления, распространение заболевания зафиксировали в Невинномысске в середине ноября 2019 года. "Во взаимодействии с министерством здравоохранения Ставропольского края, администрацией города Невинномысска организовано проведение противоэпидемических мероприятий, направленных на снижение рисков для населения города по заражению корью, в том числе подчищающая иммунизация против кори", - поясняется в сообщении.

В целом, по данным краевого управления, ситуация по кори в первые десять месяцев этого года на Ставрополье была стабильной. В регионе зарегистрировали 12 случаев заболевания без последующего массового распространения болезни.

 

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РоссияСтавропольский край
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