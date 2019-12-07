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Противодействие идеологии терроризма обсудили богословы юга РФ на конгрессе в Махачкале

На конгрессе также наградили представителей муфтиятов почетным знаком министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан "За укрепление межнационального мира и согласия"

МАХАЧКАЛА, 7 декабря. /ТАСС/. Седьмой Конгресс мусульманских общин Северного Кавказа, посвященный проблемам сохранения мира и противодействия идеологии терроризма, прошел в субботу в Махачкале. Об этом сообщается на сайте министерства по национальной политике и делам религий Дагестана.

"7 декабря в конференц-зале Дома дружбы при министерстве по национальной политике и делам религий Республики Дагестан состоялся VII Конгресс мусульманских общин Северного Кавказа, посвященный проблемам сохранения мира и стабильности в обществе, противодействия идеологии терроризма, в том числе среди мигрантов", - говорится в сообщении.

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов, приветствуя участников встречи, подчеркнул значимость конгресса, на протяжении семи лет "объединяющего ведущих богословов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов в решении общих для северокавказских регионов проблем сохранения мира, противодействия идеологии терроризма, в том числе среди мигрантов".

"Сегодня в Дагестане происходят позитивные процессы как в социально-экономической сфере, так и в общественно-политической жизни общества. Но никакие программы, направленные на развитие республики, не будут действенными, если в регионе не будет стабильности, мира и согласия. А для достижения межнационального и межконфессионального мира необходимы согласованные совместные действия государственной власти, духовенства и общества", - приводятся на сайте слова Муслимова.

В свою очередь муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев отметил, что "складывающаяся в мире ситуация в связи с различными вызовами и рисками, возникающими на сегодняшний день, диктует необходимость тесного взаимодействия и участия представителей всех религиозных деятелей в противодействии асоциальным явлениям".

Особое внимание в своем выступлении муфтий уделил "духовно-просветительской работе с молодежью". "Говоря о работе, проводимой среди мигрантов, муфтий Дагестана напомнил собравшимся о том, что значительную часть их составляют выходцы из традиционных мусульманских государств, в связи с чем он предложил религиозным деятелям проводить работу по социальной адаптации мигрантов на регулярной основе", - говорится на сайте министерства.

Сохранение единства и согласия

В свою очередь муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин отметил "ключевую роль религиозных деятелей в сохранении народного единства и согласия".

"С непримиримой настойчивостью мы должны вести борьбу с религиозным экстремизмом, который вызывает внутренние и международные конфликты, размывает исламские традиции. Своим примером мы, имамы, должны методично и системно демонстрировать прихожанам ценности добрососедства и взаимопонимания, уважение к традициям и народной памяти друг друга, к праву развивать родные культуру и языки, к стремлению каждого сохранять духовно-нравственный идеал своих предков", - цитирует пресс-служба слова Самигуллина.

В работе конгресса также приняли участие муфтий Калмыкии Солтанахмед Каралаев, руководитель аппарата Духовного управления мусульман Чеченской Республики Супьян Курбанов, заместитель муфтия Кабардино-Балкарии Алим Сижажев и другие.

В завершении конгресса состоялась торжественная церемония награждения представителей муфтиятов почетным знаком Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан "За укрепление межнационального мира и согласия".

Теги
РоссияСеверный КавказТатарстанСКФОДагестанКабардино-БалкарияКалмыкияЧечня
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