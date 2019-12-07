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Подменивший кота пассажир "Аэрофлота" получил веб-премию

Михаил Галин награжден специальным призом

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Житель Владивостока Михаил Галин - хозяин знаменитого кота Виктора, подменивший животное на рейсе "Аэрофлота", получил специальный приз второй российской премии в области веб-индустрии. Торжественная церемония состоялась в субботу в Цифровом деловом пространстве в Москве.

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"Кот не смог приехать, он в силу определенных обстоятельств не выездной. Но мы активно работаем над решением этой ситуации и он сможет посмотреть столицу", - пошутил Галин, получая награду.

Ранее Галин, летевший из Риги домой через Москву, в Facebook рассказал, как его кота по кличке Виктор при пересадке отказались пустить в салон самолета. Кота потребовали сдать в багаж из-за того, что питомец весил больше, чем позволяют правила "Аэрофлота".

По итогам служебного расследования "Аэрофлот" исключил клиента из программы лояльности, так как тот при регистрации заменил кота весом более 8 кг, которого он по правилам должен был сдать в багаж, на животное, весившее 7 кг.

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