В Дагестане впервые в России презентовали перевод смыслов Корана на русском языке

МАХАЧКАЛА, 8 декабря. /ТАСС/. Перевод смыслов Корана на русском языке "Калям Шариф. Перевод смыслов", подготовленный Духовным управлением мусульман Республики Татарстан, официально презентовали в субботу в Махачкале. Это первая презентация издания перевода смыслов Корана на территории России, сообщил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

Презентация книги "Калям Шариф. Перевод смыслов" прошла в рамках VII Конгресса мусульманских общин Северного Кавказа, посвященного проблемам сохранения мира и стабильности в обществе, противодействия идеологии терроризма, в том числе среди мигрантов.

"Сегодня исторический день и заключается он в том, что именно здесь, в Махачкале, собралось много богословов и впервые в Российской Федерации проходит презентация издания "Калям Шариф. Перевод смыслов" на русском языке", - сказал на презентации Муслимов, отметив, что на татарском языке данная книга была презентована в октябре этого года в Москве.

По его словам, над созданием книги трудилась группа авторов. "Это на самом деле фундаментальный труд, который, как мне кажется, удался", - добавил глава ведомства.

Большая честь

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев отметил, что презентация "Калям Шариф. Перевод смыслов" в Махачкале - это "большая честь для Дагестана и дагестанцев". "Это еще раз доказывает уважение со стороны наших братьев из Татарстана к Дагестану, дагестанцам. Это многое значит. Это действительно говорит о братском отношении Республики Татарстан к дагестанскому народу", - сказал Абдулаев.

Он отметил, что данная книга "в соответствии с каноническими решениями доступно разъясняет широкой общественности основный смысл переводимых в ней сур священного Корана".

"Она представлена в сокращенном виде, но с сохранением основного содержания, что немаловажно. Особенность данного издания еще в том, что им могут пользоваться как ученые, так и простые люди в виду облегченной подачи тяжелых для восприятия решений. Оно знакомит читателя с общей структурой священного писания, его смыслами, некоторыми причинами ниспослания аятов Корана", - сказал муфтий Дагестана, отметив, что это "нелегкий и кропотливый труд, который востребован на сегодняшний день".

Семь лет работы

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин сообщил, что работа над созданием книги "Калям Шариф. Перевод смыслов" была начата семь лет назад. "Этой работой мы занялись в 2012 году. Не скажу, что сразу получилось, мы много раз переделывали из-за отсутствия терминов. Было полное отсутствие мусульманской терминологии, у нас нет абсолютно своей устоявшейся терминологии", - сказал Самигуллин, добавив, что над книгой трудились более 40 человек, в том числе и дагестанские ученые.

Советник муфтия Татарстана по информационной политике, директор издательского дома "Хузур" Ришат Хамидуллин сообщил, что готовится аудиоверсия книги и планируется ее мобильное приложение.

В пресс-службе муфтията Татарстана ТАСС сообщили, что данная книга на русском языке, наряду с татарским, является первым в истории Духовного управления мусульман Татарстана собственным переводом смыслов Корана, который был издан в рамках Года толкования Корана в Татарстане.