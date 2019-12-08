Духовное собрание мусульман РФ подписало соглашения о сотрудничестве с двумя центрами США

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) заключило соглашения о сотрудничестве и стратегическом партнерстве с крупной исламской организацией США - Центром АДАМС (ADAMS Center), а также американским Международным межконфессиональным корпусом мира. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС председатель ДСМР муфтий Альбир Крганов, находящийся с визитом в США.

Содержание документов

По его словам, подписание документов является для российских мусульман еще одним важным шагом "в деле выстраивания плодотворного взаимодействия" с единоверцами и представителями других конфессий на международной арене.

Центр АДАМС объединяет десятки тысяч исповедующих ислам жителей Вашингтона и его пригородов. Эта община была образована в 1983 году. Международный межконфессиональный корпус мира, расположенный в штате Вирджиния под Вашингтоном, занимается "религиозной дипломатией".

Подписанные соглашения конкретизируют сферы взаимодействия. Речь идет, в частности, об организации совместных учебных курсов и семинаров, поездок друг к другу религиозных деятелей, проведении форумов и международных конференций. "Стороны будут сотрудничать в вопросах борьбы с псевдорелигиозным экстремизмом и терроризмом, исламофобией, христианофобией, дискриминацией по религиозному признаку, а также в выстраивании работы по межрелигиозному диалогу, - отмечается в обоих соглашениях. - [Стороны] будут осуществлять обмен опытом в сфере интеграции и адаптации мигрантов".

Отдельное внимание планируется уделять работе с молодежью, развитию контактов в этой сфере с профильными организациями.

О состоявшихся встречах

По словам муфтия Крганова, мусульмане США интересовались у него опытом государственно-конфессиональных отношений в России, моделью исламского образования, вопросами профилактики псевдорелигизного экстремизма и борьбы с международным терроризмом. Муфтий Москвы Крганов, являющийся членом Общественной палаты России, ответил на вопросы американских единоверцев на эти темы.

Глава ДСМР также выступил на пятничном намазе в мечети Центра АДАМС. Муфтий Крганов приветствовал прихожан от имени мусульман России и, развивая мысль главы центра - шейха Мухаммада Маджида - сказал: "Ислам силен своей мягкостью и кротостью в выстраивании отношений и своем развитии, а чрезмерность, жесткость и крайность разрушают нашу веру изнутри, тем самым помогают врагам ислама демонизировать образ веры. Мы же призываем к пути взаимопонимания, сотрудничества, взаимоуважения и солидарности".

Кроме того, у председателя ДСМР прошли встречи с известным общественно-религиозным деятелем, священником Англиканской церкви Марком Фарром, который возглавляет вашингтонский неправительственный Институт устойчивого диалога, и руководителем "Фонда обменов и сотрудничества цивилизаций" имамом Мухаммадом Баширом Арафатом. Стороны обсудили перспективы налаживания двустороннего взаимодействия.

"Дартмутский диалог"

Альбир Крганов прибыл в США для участия новом раунде "Дартмутского диалога" ("Дартмутской конференции"). Этот формат контактов между Москвой и Вашингтоном идет с участием неправительственных экспертов и общественных деятелей. Он был создан почти 60 лет назад для улучшения взаимопонимания между народами двух стран.

Форум впервые состоялся в октябре 1960 года в Дартмутском колледже США. Участники диалога в закрытом режиме пытаются вырабатывать общие оценки политико-экономической ситуации в мире, формулировать предложения по расширению сотрудничества России и США.